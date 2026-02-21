Trailer dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Tříčlenná porota snímek ocenila také Caligriho cenou.
video: CLAW films
