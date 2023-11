VIDEO: Trailer k dokumentu Útěk do Berlína Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k dokumentu Útěk do Berlína

Útěk do Berlína je dokumentárním filmem o jednom z největších příběhů studené války, kdy se skupina pěti mladých mužů rozhodla se zbraní v ruce opustit tehdejší komunistické Československo, aby se zapojila do bojů v tehdy očekávané válce mezi Západem a Východem. Psal se rok 1953 a my dnes prostřednictvím posledních pamětníků sledujeme 30denní dramatickou cestu do Západního Berlína a následné osudové události, které se staly jejím blízkým doma.

video: CinemArt