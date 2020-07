VIDEO: Trailer k seriálu Malé PostApo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k seriálu Malé PostApo

Post-apokalyptický detektivní crazy dokument, který nemá ve světě "obdoby". Během jediné noci zmizelo z prosperujícího města na okraji Pustiny 492 obyvatel z 500. O deset let později na místo přijíždějí dokumentaristé a snaží se vypátrat co se tenkrát stalo. Rozjedou tak nebezpečnou partii, která zasahuje do nejvyšších politických kruhů, otevírá staré rány a hlavně roztáčí spirálu nekonečné lidské blbosti... Šesti dílný mini seriál z produkce satirického pořadu Mezi půlky má za úkol nepobavit jen jednoho diváka - toho mainstreamového!

video: ÓČKO TV