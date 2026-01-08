Trakce páteře (vyvěšení)

Lifestyle
video: Tomáš First, Centrum cvičení pro zdraví
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:49

Přestože je zvyklá na komfortní městský život, oblíbila si Nela slepice
Společnost
8. 1. 2026 0:06
02:15

Nela Slováková se ve Výměně realizovala jako koučka
Společnost
8. 1. 2026 0:06
01:00

Trakce páteře (vyvěšení)
Lifestyle
8. 1. 2026 0:06
01:01

Uvolnění oblasti kostrče
Lifestyle
8. 1. 2026 0:06
00:57

Mobilizace na všech čtyřech
Lifestyle
8. 1. 2026 0:06
01:04

Mobilizace vsedě či ve stoje
Lifestyle
8. 1. 2026 0:06
03:13

Maxmilián Kocek jako Spartakiádní vrah: Kvůli roli nabíral svaly a studoval policejní spisy
Společnost
7. 1. 2026 21:50
00:38

Konkrétně se vyjádřím až po setkání s premiérem, vzkazuje Turek
Domácí
7. 1. 2026 19:50
00:49

Ruský miliardář zahynul při pádu vrtulníku
Zahraniční
7. 1. 2026 19:40
00:37

Sněhová kalamita komplikovala dopravu v Evropě. Amsterdam zrušil 800 letů
Zahraniční
7. 1. 2026 18:38
01:36

Recesisté oslavili Mezinárodní den švihlé chůze
Domácí
7. 1. 2026 18:32
00:23

Bývalá hvězda Bayernu si v Mnichově krátí pauzu MLS ledními kuželkami
Sport
7. 1. 2026 18:20
00:31

Výdejní box ze schodů v Brně zmizel, místo zůstalo zanedbané
Domácí
7. 1. 2026 17:20
00:46

Stádo ovcí překvapilo zákazníky v supermarketu
Zahraniční
7. 1. 2026 17:00
01:48

Mrtvý novorozenec na Příbramsku. Tělíčko našli v areálu stájí
Krimi
7. 1. 2026 16:44
00:48

Podvodníci z falešných ukrajinských callcenter skončili ve vězení a ve vazbě
Krimi
7. 1. 2026 16:28
01:00

Motorola signature
Technika
7. 1. 2026 16:24
00:57

Babiš oznámil, že ministr zahraničí Macinka chce navštívit Ukrajinu a jednat o výrobě dronů
Domácí
7. 1. 2026 15:54
00:49

USA se zmocnily pronásledovaného tankeru. I když Rusko vyslalo ponorku
Zahraniční
7. 1. 2026 15:52
00:28

Umělec vytvořil na zamrzlém rybníce chaloupku na kuřích nohách
Domácí
7. 1. 2026 15:42

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.