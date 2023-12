VIDEO: Tři roky neměla sex, k Vánocům si žena přeje rande Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Modelka Amber Johanssenová už má prý po krk života v osamění. V novém roce by si ráda našla lásku a nejlepší by podle ní bylo, kdyby muže našla už na Vánoce. „Byl by to perfektní dárek pod stromeček,“ říká. Tři roky nerandila a neměla sex.

video: Instagram/@amberjsweetheart