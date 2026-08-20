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Další Turkův výstřelek, metal jogurty v památce. Hájí to mládím

Lifestyle
Na sociálních sítích se začalo šířit několik let staré video, ve kterém současný poslanec za Motoristy Filip Turek společně s dvěma influencery po sobě hází v památkové oblasti jogurty. Turek za to nyní čelí kritice. Sám čestný prezident Motoristů pro iDNES.cz řekl, že to považuje za mladickou zábavu, nikoli nerozvážnost. Pro redakci se k případu vyjádřil také Národní památkový ústav.
video: Koza Bobkov / Anabolic Horse
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