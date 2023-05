VIDEO: Harryho a Meghan v New Yorku pronásledovali paparazzi na každém kroku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Harryho a Meghan v New Yorku pronásledovali paparazzi na každém kroku

Britský princ Harry, jeho manželka Meghan a její matka Doria Raglandová se zapletli v New Yorku do automobilové honičky s fotografy. Trvala přes dvě hodiny a málem skončila tragédií, uvedl princův mluvčí. K incidentu došlo v úterý poté, co si vévodkyně ze Sussexu převzala ocenění pro ženy s vizí.

video: Reuters