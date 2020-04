VIDEO: Postavy seriálu Přátelé poslaly vzkaz do roku 2020 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postavy seriálu Přátelé poslaly vzkaz do roku 2020

Ve čtvrté epizodě desáté řady seriálu Přátelé slavila dcera Rosse a Rachel Emma svoje první narozeniny. Při té příležitosti jí chtěli rodiče natočit narozeninové video, které by dostala ke svým osmnáctinám. Ty by vyšly právě na rok 2020. Podívejte se, jaké vzkazy by letos dostala. Jeden z nich byl i od rodičů Rosse. Ti se báli, že u jejich osmnáctin už nebudou. Oba herci ale stále žijí.

video: Warner Bros. / Netflix