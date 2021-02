VIDEO: Války Roseových končí výběrem společného konta jedním z manželů, říká právnička Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Války Roseových končí výběrem společného konta jedním z manželů, říká právnička

Mgr. Lucie Martin-Nešporová promluvila nejen o svém soukromí a krušném roce 2020, ale také o tom, jak probíhají takzvané války Roseových, se kterými se ve své advokátní praxi setkává. Proč mají být ženy šťastné za to, kde a kdy žijí? Co ji osobně na právničině nejvíce uspokojuje? Co říká k životním peripetiím, se kterými se čas od času pereme?

video: rena, iDNES.tv