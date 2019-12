VIDEO: Vánoční reklama Victoria's Secret je hravá a sexy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vánoční reklama Victoria's Secret je hravá a sexy

Co by to bylo za Vánoce bez kampaně Victoria’s Secret. V prosinci se světoznámá značka již tradičně pochlubila spotem, kde si modelky v New Yorku užívají svátečního období a jsou zatraceně sexy i v pyžamu. Video je hravé, plné smíchu a radosti a to k Vánocům rozhodně patří.

video: Victoria's Secret