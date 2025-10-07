Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice
7. 10. 2025 14:24 Lifestyle
Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko. Sama říká, že pohyb je klíčem k dlouhému životu i dobrému zdraví stejně jako kvalitní strava.
