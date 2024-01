VIDEO: Žena zapomněla na ruční brzdu. Po nárazu vypadla z auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena zapomněla na ruční brzdu. Po nárazu vypadla z auta

Bezpečnostní kamera natočila ve Velké Británii humornou nehodu. Žena zapomněla zatáhnout ruční brzdu svého auta. To se s ní dalo do pohybu a po několika metrech vrazilo do plotu. Řidička navíc neměla zavřené dveře, takže náraz ji vymrštil ven z vozu.

video: KameraOne