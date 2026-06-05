Velkolepá show PONER odtajnila osmdesát luxusních modelů
5. 6. 2026 10:00 Lifestyle
Ponerovi jsout už nedílnou součástí české módní scény a nyní překonali sebe samé. Velkolepá show přinesla osmdesát modelů, které předvedlo více než třicet známých modelek. Černou kolekci doplnily i hravé barvy a nechyběly ani svatební šaty nebo prádlo.
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Velkolepá show PONER odtajnila osmdesát luxusních modelů
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