Bývala věřící mormonka se chlubí obřím poprsím
22. 10. 2026 11:46 Lifestyle
Osmapadesátiletá Allegra Cole dnes těžko lidem vysvětluje, že byla v minulosti silně věřící a žila v mormonské komunitě. A přesto tomu tak je. Právě tato zkušenost změnila její pohled na svět a rozhodla se proměnit k obrazu svému. Dnes už plastiky nepočítá. Má osm dětí a několik vnoučat a užívá si slávu.
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Bývala věřící mormonka se chlubí obřím poprsím
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