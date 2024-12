VIDEO: Věřím, že prognózy dopadnou jinak. Jsem se vším smířená, říká Slováčková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Anna Julie Slováčková (29) se vyjádřila k tomu, jak se aktuálně cítí a reagovala na spekulace o svém stavu a budoucnosti, které se momentálně šíří ve veřejném prostoru. Zpěvačka v nedávném rozhovoru pro podcast Bellis Pink Talks uvedla, že má v lékařských zprávách napsáno paliativní chemoterapie, ale nevěděla, co to znamená. Přiznala také, že lékařka jí otevřeně řekla, že kdyby se neléčila, byla by to otázka pár měsíců.

