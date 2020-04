VIDEO: Muskův bratr otevírá vertikální farmu budoucnosti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muskův bratr otevírá vertikální farmu budoucnosti

Vertikální farma Square Roots v New Yorku by měla poskytovat čerstvé a lokální jídlo pro lidi z celého světa a podporovat mladé lidi, aby se do městského farmaření zapojili. Do vertikálního farmaření se pustil i Kimbal Musk, mladší bratr slavného Elona. V roce 2016 založil v Brooklynu společnost Square Roots.

video: Square Roots