Větší zátěž na vyřešení znamenají spory, které trvají dlouho, říká mediátorka

Vyjednává a připravuje terén pro různá řešení. To je mediátorka Kateřina Bělková. Co znamená pojem mediace a kdo je mediátor? V jakých situacích je vhodné vyhledat pomoc mediátora? Záleží na to, v jaké fázi sporu se na mediátora obrátíme? Jakými způsoby se daří kultivovat a vytvářet smír mezi lidmi v hádkách?

video: rena, iDNES.tv