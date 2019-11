VIDEO: Victoria's Secret mění strategii a „zakulaťuje se“ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Victoria's Secret mění strategii a „zakulaťuje se“

Je tomu rok, co marketingový ředitel společnosti L Brands Ed Rezek odmítl, aby se andílky staly také transgender a plnoštíhlé modelky. Prý by se zničila představa jedinečné fantazijní show. Za tento výrok ale sklidil kritiku a po 15 letech působení ve společnosti letos v srpnu odešel do penze. Ještě ten samý měsíc se v kampani značky VS objevila transgender modelka Valentina Sampaio a v říjnu ji následovala plus size modelka Ali Tate Cutlerová. Do nejnovější kampaně Love & Lemons zařadila značka mezi „vychrtlé“ i plnoštíhlou modelku a celé to působí přirozeně a nenásilně.

video: Victoria's Secret