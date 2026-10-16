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Vojta Kotek staví prosklený dům, jako co nejlehčí stavbu do krajiny

Lifestyle
video: Prima TV, Farma Vojty Kotka
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