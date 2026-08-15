Máte doma vosy? Takhle můžete zlikvidovat hnízdo
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Likvidace vosího hnízda není bez rizika. Pokud si na to ale troufáte, můžete k tomu využít například plastový pytel nebo nádobu s trochou benzínu.
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Máte doma vosy? Takhle můžete zlikvidovat hnízdo
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