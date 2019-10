VIDEO: Parodie: Greta před porotci v Československo má talent Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Parodie: Greta před porotci v Československo má talent

Na velmi emotivní výkon šestnáctileté švédské aktivistky Grery Thunbergové, který přednesla na klimatickém summitu v New Yorku, reagoval celý svět. Silná pasáž projevu se stala virálním videem a na to konto vzniklo i mnoho parodií. Toto je další z nich. Podívejte se, jak si Greta vedla před českým publikem a co na její výkon řekla porota televizní show Československo má talent.

video: Prima COOL