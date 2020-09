VIDEO: Výměna manželek: O ruku jsem ji požádal, abych měl doma klid Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Já jsem jí řekl, že je kráva, nakonec jsem ale souhlasil, že do toho půjdeme. Aspoň si odpočinu,“ zareagoval malíř Martin (28) z Plzně na to, že jeho žena Tereza (21) poslala přihlášku do televizní Výměny manželek. To ještě netušil, že mu štáb nastěhuje domů akční Magdu (27), která ho v klidu nenechá.

