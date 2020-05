VIDEO: Youtuberka Any radí jak na perfekní make-up Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Youtuberka a influencerka Anežka Chudlíková známá jako Not So Funny Any sdílí v exkluzivním videu make-up tipy pro dokonalý vzhled, který má přežít třeba i nošení roušky. Jaká nejdůležitější vychytávka zajistí aby líčení vydrželo co nejvíce?

video: rena, iDNES.tv