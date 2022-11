VIDEO: Z tuřínu připravil chlebovou polévku jako pro finále Masterchefa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z tuřínu připravil chlebovou polévku jako pro finále Masterchefa

Komunikace a schopnost improvizace jsou velmi důležité i v kuchyni. A tak se devět finalistů Masterchefa muselo v dalším díle popasovat s tím, jak jsou schopni vyjednávat, případně pracovat se surovinami, které by si sami nevybrali. Kdo to nedal na jedničku, šel do vyřazovací výzvy s tuřínem.

video: TV Nova