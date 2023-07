VIDEO: Zbraně mužského sebevědomí: Jak vypadá transplantace vlasů a co je scrotox? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zbraně mužského sebevědomí: Jak vypadá transplantace vlasů a co je scrotox?

Mužské sebevědomí je téma na dlouhé diskuse. Už dávno nestačí nový outfit nebo permanentka do fitness. Moderní doba nabízí moderní zbraně. Co vše lze vyřešit laserem podle primářky Marty Moidlové? Jak probíhá transplantace vlasů vysvětlí specialista v oboru, doktor Adam Krásný. Co je v estetické medicíně trendem a jaké zákroky podpoří sebevědomí muže, prozradí doktorka Zuzana Poláková. Prevence, fazety, korunky. Co je podle stomatologa Alexandra Schilla v touze za působivým úsměvem přijatelné?

video: rena, iDNES.tv