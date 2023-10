VIDEO: Žena má dvě vagíny i dělohy, má to výhody i nevýhody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena má dvě vagíny i dělohy, má to výhody i nevýhody

Čtyřiadvacetiletá Annie Charlotte z Velké Británie zjistila, že má dvě vagíny, když šla na svou první kontrolu na gynekologii kvůli častější menstruaci. Tam jí lékař vysvětlil, že za to mohou právě dvě vagíny i dělohy. Dnes tuto anomálii vnímá jako plus. Má to ovšem i stinné stránky.

video: Instagram/@annieecharlotte