VIDEO: Žena má extrémně dlouhé vlasy, lidé jsou jimi fascinováni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena má extrémně dlouhé vlasy, lidé jsou jimi fascinováni

Ivanna Stelmachová, původem z Ukrajiny, od mala toužila po dlouhých vlasech. Ty si ale do sedmnácti let nemohla dopřát, protože hodně sportovala a nebylo to praktické. Jakmile však se sportem skončila, vlasy nechala růst. Dnes jí říkají živoucí Locika a pro lidi na ulici je senzací.

video: TikTok/ivanna.stelmakh