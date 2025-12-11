Žena má za sebou extrémní proměnu. Zhubla a je k nepoznání
11. 12. 2025 13:36 Lifestyle
Čtyřiatřicetiletá Amy Kane z Chicaga ještě před lety plakala, kdykoli se na sebe podívala do zrcadla. Byla nešťastná ze své obezity a toužila mít štíhlejší a zdravější tělo. Nakonec zhubla téměř osmdesát kilo.
