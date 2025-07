VIDEO: Žena chce opět kojit i bez porodu, mléko potřebuje na kojení manžela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvaatřicetiletá Rachel Bailey z Floridy chce začít opět kojit svého manžela. Rok měli přestávku, protože měla za to, že už to nemá smysl, když mléko nechce její nejmenší potomek. Nyní ovšem věří, že se pro manžela opět rozkojí i bez toho, aniž by otěhotněla nebo rodila. „Mám své metody,“ říká.

video: ig / @rachelandalexander