Žena měří bezmála dva metry, lásku s menším mužem si užívá

Devětadvacetiletá Lizzy Jade Groombridge má sto devadesát jedna centimetrů a svou výšku si maximálně užívá. Nikdy netoužila po muži, který by byl větší než ona. I nyní má přítele, který je menší. „Kvůli výšce jsem si toho dost vyslechla, ale já to beru jako pozitivum. Jsem jiná. To se mi líbí,“ uvedla.

video: Instagram/@lizzylonglegs27