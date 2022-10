VIDEO: Žena miluje tanec u tyče, podle lidí provozuje sport prostitutek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Devětadvacetiletá Simona Spatarová z Itálie tančí u tyče už několik let. Pro spoustu lidí je to ale sport pro striptérky nebo prostitutky. „Lidé nás budou vždy soudit. Podle mě je to ale velmi sexy a cítím se díky tomu silná,“ svěřila se žena.

video: Instagram/@simospataro_