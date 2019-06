VIDEO: Žena se svlékla na atrakci. Lunapark ji pokáral Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena se svlékla na atrakci. Lunapark ji pokáral

Blogerka Julia je známá provokatérka a na sociálních sítích je populární zejména díky svým odvážným příspěvkům. Ráda ukazuje prsa a často se svléká na veřejnosti. Tentokrát z toho měla ale potíže. Na horské dráze odhodila vršek a adrenalinovou jízdu si užívala nahoře bez. Provozovatelům zábavního parku se to ale nelíbilo a chtěli ji za to z areálu vyhodit. Pro blogerku vše nakonec dobře dopadlo. Potvrdila to v popisku ve svém příběhu na Instagramu.

video: Julia Rose