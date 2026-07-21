Žena nenáviděla svá ňadra, nechala si je odstranit
21. 7. 2026 14:32 Lifestyle
Třicetiletá Siarra Luttonová z USA si splnila sen, na který myslela už od puberty. Zatímco jiné ženy si nechávají zvětšovat poprsí, ona si nechala ňadra kompletně odstranit, protože je nenáviděla. „Nikdy jsem nebyla šťastnější. Málokdo mi rozumí, ale bylo to nejlepší rozhodnutí v životě,“ míní.
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Žena nenáviděla svá ňadra, nechala si je odstranit
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