Žena si prošla šikanou v těhotenství kvůli tetování
15. 10. 2025 11:24 Lifestyle
Loki Honanová z australského Sunshine Coast má na těle šedesát tetování a v těhotenství právě kvůli nim zažívala velmi krušné chvíle. Lidé na ni zírali a pokřikovali nadávky. Přáli smrt jí i dítěti a posílali ji k psychiatrovi. „To vše jen kvůli tomu, že jsem vypadala jinak než ostatní ženy,“ uvedla.
