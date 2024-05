VIDEO: Žena strávila v tetovacím studiu 300 hodin, aby se zcela změnila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena strávila v tetovacím studiu 300 hodin, aby se zcela změnila

Bethany Moore z Velké Británie uvedla, že se jako dítě nenáviděla. Neměla ráda své tělo a toužila vypadat jinak. Až v osmnácti letech se začala mít ráda. A to poté, co si nechala udělat své první tetování. „Přes deset let pravidelně navštěvuji tetovací salony a cítím se šťastná,“ uvedla.

video: ig/@thegreatwave101