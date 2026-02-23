Žena si vydělává díky plnění bizarních požadavků mužů

Lifestyle
Když modelka Molly Stone dostala první bizarní požadavek od sledujícího, nejprve ho odmítla. Pak si ale uvědomila, jak dobře by si plněním bizarních přání mohla vydělávat. A dnes už se nad požadavky mužů vůbec nepozastavuje. „Nedávno jsem rozšlápla sendvič a poslala ho poštou,“ uvedla jako příklad.
video: Instagram/@itsmollystone
