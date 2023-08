VIDEO: Žena si vydělává tím, že sleduje s muži fotbal Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žena si vydělává tím, že sleduje s muži fotbal

Čtyřiadvacetiletá influencerka Babi Palomasová z Brazílie sleduje s ženatými muži fotbal a společně s nimi fandí jejich oblíbeným týmům. „Dělám to, co s nimi jejich manželky většinou dělat nechtějí. A královsky mi za to platí,“ uvedla. Účtuje si v přepočtu i statisíce.

video: Instagram/@babipalomas