Žena zatočila s obezitou. Lidé ji mají za dvojnici Margot Robbie

Lifestyle
Šestadvacetiletá Ellie Jefferiesová se zbavila extrémní závislosti na jídle, kvůli které vstávala i uprostřed noci, aby si dala chipsy. A dnes vypadá jako jiná žena. Stala se z ní dvojnice Margot Robbie a muži z ní nemohou spustit oči. „Manžel docela žárlí a já z toho mám radost,“ uvedla.
video: Instagram/@thejefferiesfam_
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Jihomoravští policisté urychlili převoz orgánů ze Slovenska vrtulníkem
Krimi
10. 10. 2025 15:34
01:15

Ukončil jsem sedm válek, Nobelovu cenu bych si zasloužil, soudí Trump
Zahraniční
10. 10. 2025 15:30
00:44

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech
Společnost
10. 10. 2025 15:28
00:33

Žena zatočila s obezitou. Lidé ji mají za dvojnici Margot Robbie
Lifestyle
10. 10. 2025 15:16
01:05

Pokuty nestačí, vjezdy do centra Brna opět kontrolují strážníci
Domácí
10. 10. 2025 14:56
00:33

Brankář Alex Nedeljkovic hrozivou chybou daroval Vegas vyrovnání
Sport
10. 10. 2025 14:32
00:57

V Peru odvolali nenáviděnou prezidentku. Nastoupil dosavadní předseda Kongresu
Zahraniční
10. 10. 2025 13:54
00:42

Herec pokřtil text dramatu v Moliérově kašně
Domácí
10. 10. 2025 13:12
01:11

Odboráři zlínské hygieny vyzvali ředitelku k rezignaci
Domácí
10. 10. 2025 12:50
01:12

Perfektní start do sezony, Chytil se dvakrát trefil za Vancouver
Sport
10. 10. 2025 12:46
00:19

Ženy na Olomoucku překvapil divočák, běhal v obci u domu
Domácí
10. 10. 2025 12:28
00:31

Evakuace obchodu v centru Prahy kvůli výpadku elektřiny
Domácí
10. 10. 2025 12:28
02:10

Nobelova cena míru jde do Venezuely. Výbor ji udělil opozičnici Machadové
Zahraniční
10. 10. 2025 12:14
00:53

Obřezaní mají větší riziko autismu, šokoval Kennedy. Opět viní paracetamol
Zahraniční
10. 10. 2025 12:06
00:55

Při zadržení mladíků podezřelých z loupeže padly i varovné výstřely
Krimi
10. 10. 2025 11:34
01:26

Dobeš zářil v brance Montrealu, pochytal 30 střel a inkasoval jediný gól
Sport
10. 10. 2025 10:52
03:19

Nečekejte dnes vládu, řekl Babiš. Zmínil Fialovu hrozbu kompetenční žalobou
Domácí
10. 10. 2025 10:16
00:32

Inženýři z Googlu dělají nesmyslné periferie
Technika
10. 10. 2025 10:16
01:29

Heroes of Might & Magic: Olden Era - demo trailer
Lifestyle
10. 10. 2025 10:10
02:11

Ferrari ukázalo podvozek a komponenty svého chystaného prvního plně elektrického modelu
Technika
10. 10. 2025 10:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.