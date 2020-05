VIDEO: Legendární zpěvačka Peggy Lee se narodila před 100 lety Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Legendární zpěvačka Peggy Lee se narodila před 100 lety

Americkou zpěvačku Peggy Lee, která se narodila 26. května 1920, uznávali jak milovníci jazzové, tak i populární hudby. Během své dlouholeté kariéry vydala přes 60 alb a natočila na 600 písní, z nichž Fever, Lover nebo Is That All There Is? patří k americké hitové klasice. Za posledně jmenovanou dostala v roce 1969 cenu Grammy, na níž byla nominována celkem dvanáctkrát.

video: Reuters, iDNES.cz, Wikimedia