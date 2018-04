VIDEO: Liga mistrů: AS Roma vs. FC Barcelona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Liga mistrů: AS Roma vs. FC Barcelona

Představte si, když Sparta na jaře 2016 postoupila mezi osm nejlepších týmů Evropské ligy, jak se k ní veřejně hrnula blahopřání od soupeřů z české ligy. Že si to představit nedokážete? Taky se to nestalo. AS Řím po úterním překvapivém postupu do semifinále Ligy mistrů přes Barcelonu to zažil.

video: O2 TV Sport