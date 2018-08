VIDEO: Další bitva o peníze v trezoru na Úřadu vlády. Miliony byly pro syna v USA, tvrdí Poulovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další bitva o peníze v trezoru na Úřadu vlády. Miliony byly pro syna v USA, tvrdí Poulovi

Rodiče někdejšího šéfa úřadu vlády Lubomíra Poula musí do měsíce jasně doložit soudu, že 3,5 milionu korun zabavených policií na úřadu vlády byla jejich vlastnictvím. V opačném případě neuspějí se svou žalobou na vydání věci. Uvedla to dnes soudkyně Miroslava Švarcová, která začala spor seniorů s úřadem projednávat. Bohumil a a Marie Poulovi k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nedorazili, nepřišel ani jejich syn. Toho však soudkyně možná předvolá k dalšímu jednání v říjnu, protože advokát rodiny Vladimír Řičica ve středu navrhl jeho výslech. Naopak o to, aby soud vyslechl Poulovy rodiče, právník neusiluje.

video: Jiří Pánek, Tomáš Grach, iDNES.cz