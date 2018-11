VIDEO: Do bitvy o Lvov zasáhl i Stalin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do bitvy o Lvov zasáhl i Stalin

K převzetí moci zpět do rukou Poláků došlo ve dnech 19. - 22. listopadu. Mocenskou změnu nejsilněji pocítili Židé, kterým polští obyvatelé vyčítali podporu ukrajinských okupantů. Začal několikadenní pogrom, během kterého zemřelo 340 příslušníků židovské komunity. Běžné byly krádeže i znásilňování. Poláci při pogromu vypálili většinu židovských a ukrajinských čtvrtí města. V důsledku těchto tragických událostí odešla řada židovských rodin ze Lvova do Palestiny, čímž začala takzvaná „Druhá alija“, tedy rozsáhla vlna imigrace, která trvala až do roku 1923.

video: Reuters, iDNES.cz, Wikimedia