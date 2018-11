VIDEO: Majkelina v pořadu Drive na televizi Óčko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Majkelina v pořadu Drive na televizi Óčko

Drive pro nás není jen slovo, ale i způsob života, jak žít na plný plyn, před ničím neuhýbat, pomáhat subkulturám na české scéně. To je to, co z nás dělá DRIVE – nemainstreamový pořad na mainstreamové televizi.

video: Óčko TV