VIDEO: Ženy se silikonovými implantáty odkládají vyšetření na mamografu. Bojí se, že jim zdeformuje prsa

Ženy od pětačtyřiceti let by měly každý druhý rok chodit na mamografické vyšetření a nechat si zkontrolovat svá ňadra, aby se ujistily, že nemají rakovinu prsu. Některé se však vyšetření bojí a to z různých důvodů.

video: iDNES.cz