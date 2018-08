VIDEO: Nikdo nevíte, jak jsem trpěla, říká týraná žena. Druh ji pomočil, zabila ho nožem na houby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nikdo nevíte, jak jsem trpěla, říká týraná žena. Druh ji pomočil, zabila ho nožem na houby

Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil Marii Kramaříkové šest let vězení za to, že zabila nožem druha. Žena z Krasíkova na Orlickoústecku se k činu přiznala, v odvolání však žádala o mírnější potrestání mimo jiné s ohledem na to, že byla dlouhodobou obětí domácího násilí. Za mřížemi stráví Kramaříková celkem devět let, protože svého partnera pobodala už dříve, za což tehdy dostala tříletý podmíněný trest.

video: Jiří Pánek, Adam Kvita, iDNES.cz