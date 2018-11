VIDEO: Hašek ukázal v Rozstřelu diplomatický pas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Michal Hašek patřil k výrazným a oblíbeným politikům hlavně v Jihomoravském kraji, kde byl od roku 2008 do roku 2016 hejtmanem. Nyní působí jako poradce ministra zemědělství Miroslava Tomana a právě jeho vidí jako jednu z osobností, který by mohl pomoci ČSSD ven z krize. “Ve vládě dostaly šanci nové tváře a je to dobře.“

video: iDNES.cz