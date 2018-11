VIDEO: Hašek: Nová strana? Ne. Ale ČSSD se musí změnit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hašek: Nová strana? Ne. Ale ČSSD se musí změnit

„Platforma neřeší žádnou novou stranu, platforma řeší budoucnost ČSSD a její záchranu,“ odvětil na otázku případného vzniku nové strany exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. A k tomu, zda by si přál v čele strany Zimolu místo Hamáčka, opáčil: „Neřeším, co by kdyby. Respektuji, že je předsedou ČSSD Jan Hamáček.“

video: iDNES.cz