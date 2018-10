VIDEO: Migranti z Hondurasu do USA nemíří. Chtějí politický azyl v Mexiku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Migranti z Hondurasu do USA nemíří. Chtějí politický azyl v Mexiku

Několikatisícová karavana středoamerických migrantů nemíří do Spojených států, ale chce zůstat v Mexiku. Řekl to jeden z jejích organizátorů poté, co americký prezident Donald Trump označil zástup za celonárodní hrozbu a ve čtvrtek povolal na hranici s Mexikem armádu.

video: Reuters