VIDEO: Mikolas Josef se vrátil do Prahy. Zazpíval i Lie To Me Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mikolas Josef se vrátil do Prahy. Zazpíval i Lie To Me

Zpěvák Mikolas Josef, který o víkendu v soutěži Eurovision Song Contest vybojoval pro Česko šesté místo a tudíž dosavadní nejlepší výsledek, poděkoval krátkým vystoupením českým fanouškům na Václavském náměstí. Zazněla soutěžní Lie To Me i skladby Free a Believe (Hey Hey).

video: deni, iDNES.cz