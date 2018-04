VIDEO: Sex je žádaný a na veřejnosti zakázaný, oproti kouření, řekl poslanec Brázdil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sex je žádaný a na veřejnosti zakázaný, oproti kouření, řekl poslanec Brázdil

Poslanec Milan Brázdil (ANO) na začátek projevu v poslanecké sněmovně uvedl, že jako lékař a nekuřák by byl rád, aby byli lidé, kteří páchají rituální sebevraždu, zavření někde ve škatulkách a neznečišťovali vzduch maminkám s malými dětmi. „Dovolte mi srovnání kouření se sexem. Sex je chtěná, potřebná a společensky žádaná věc, ať už kvůli rozmnožování nebo jako rekreace. Je to bezva věc. Teď si představte, že sex je zakázáno provozovat na veřejnosti. Nesmí se to, ač je to žádané. Kouření je nežádoucí a dané do prostoru,“ uzavřel svůj proslov Brázdil, zatímco se poslanci zalykali smíchy.

video: PSČR